Sparatoria a Copenaghen: alcuni feriti in un centro commerciale. Arrestato un sospetto

(PRIMAPRESS) - COPENAGHEN - Sono diverse le persone colpite da colpi esplosi in un centro commerciale a Copenaghen. È stato arrestato un sospettato. Sentiti almeno tre spari e poi il caos delle persone in fuga. Copenaghen aveva subìto in passato due attentati, entrambi nel 2015: un giovane sparò in un caffé dove era in corso un convegno in ricordo della strage al giornale satirico francese Charlie Hebdo. Ci fu una vittima. E un morto nell'attacco alla sinagoga grande durante una cerimonia religiosa. - (PRIMAPRESS)