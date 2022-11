Sparatoria a Chicago: 14 feriti tra cui 3 bambini. È caccia a due possibili killer

(PRIMAPRESS) - USA - Quattordici persone, tra cui tre bambinI, sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta nel West Side di Chicago. Uno o forse due uomini armati hanno aperto il fuoco a caso sulla folla radunata all'angolo di una strada per la festa di Halloween, ha riferito il capo della polizia. Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche, e uno è stato investito da un veicolo sul luogo della sparatoria. Diverse le ambulanze intervenute sul posto. La polizia indaga per identificare e arrestare chi ha sparato. - (PRIMAPRESS)