Spagna: aumentano con Ferragosto le misure restrittive per evitare nuovi focolai di coronavirus

(PRIMAPRESS) - MADRID - La Spagna in considerazioni di nuovi focolai di Covid-19, ha adottato una serie di misure volte a frenare l'aumento delle infezioni da coronavirus, legate fondamentalmente a feste di famiglia, feste private e vita notturna. Si tratta di contenere e ridurre la diffusione del virus nell'attuale “scenario di controllo” dell'epidemia in cui si trova il Paese, come ha spiegato il ministro della Salute, Salvador Illa. Le misure sono state applicate anche in vista della giornata di Ferragosto. - (PRIMAPRESS)