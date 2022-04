Spacex: iniziato il countdown per la missione di Samantha Cristoforetti nello spazio

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Il conto alla rovescia per il decollo della SpaceX , la navicella spaziale che porterà anche l'italiana Samantha Cristoforetti nella Stazione spaziale internazionale, è iniziato. La navicella SpaceX della società del magnate della Tesla (ed ora anche di Twitter con la recente acquisizione), Elon Musk, porterà l'quipaggio con Samantha (Agenzia Spaziale Europea) e i tre astronauti Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins fino alla stazione spaziale per una missione di ricerca scientifica. La missione "Crew-4", è pronta al decollo dal Kennedy Space Center in Florida (07:52 GMT). - (PRIMAPRESS)