SpaceX: è ammarata al largo della Florida la navicella spaziale con 4 turisti a bordo

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - I quattro 'turisti spaziali' a bordo della SpaceX sono ammarati nell'Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida, dopo tre giorni nello spazio. Coronata da successo la prima missione orbitale in cui non ci sono stati astronauti professionisti a bordo di una navicella.L'ammarraggio è avvenuto all'ora prevista, poco dopo le 23.00 GMT (19.00 ora americana). Quattro grandi paracaduti hanno rallentato la discesa della capsula.La SpaceX ha portato in orbita 4 civili per un giro di tre giorni a oltre 500 km dalla Terra. - (PRIMAPRESS)