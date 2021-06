Sostegni Bis, Pella (FI): “Si affronti il problema del caro materiali”. Così nell’audizione di Anci e Confedilizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - "l caro materiali rappresenta una forte emergenza per il settore delle costruzioni, emerso con forza dall'Audizione odierna di ANCI e Confedilizia. Necessario che il Parlamento, in sede emendativa del Decreto Sostegni bis, affronti questa criticità che rischia di penalizzare un comparto che sta ora ripartendo, dando speranza a tutto il Paese, e di bloccare cantieri pubblici e privati compromettendo i progetti finanziati dal PNRR o avviati con il Superbonus 110%. Superbonus che, come chiesto da Forza Italia e annunciato per la Legge di bilancio, va esteso al 2023, dal punto di vista temporale, e ad altri settori, in particolare quello alberghiero, per sostenere la solida ripartenza del turismo italiano". - (PRIMAPRESS)