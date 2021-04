Sommergibile scomparso: ancora senza esito le ricerche del sommergibile militare al largo di Bali con 53 persone a bordo

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Appaiono vane le speranze di trovare ancora in vita i 53 membri dell'equipaggio del sottomarino scomparso a Nord dell'isola di Bali. Le unità di soccorso inviate sul posto dell'ultimo segnale radio non hanno raggiunto nessun risultato e ormai la preoccupazione e dell'assenza di ossigeno all'interno del battello dopo due giorni. Tra meno di 24 ore saranno esaurite le riserve di ossigeno, il che fa temere per la vita dei membri d'equipaggio a bordo del Kri Nanggala 402. Partecipano alle ricerche 24 navi e un aereo da ricognizione indonesiani, una unità dell'aviazione Usa e 2 navi da guerra australiane dotate di sistema sonar. Ieri sera intercettati segnali di un oggetto non identificato a 50-100 metri di profondità. - (PRIMAPRESS)