Somalia: tensione nel Corno d'Africa dopo l'attacco al palazzo presidenziale di Mogadiscio. Otto morti e 17 feriti

(PRIMAPRESS) - SOMALIA - Esplosione nella zona del vecchio palazzo presidenziale di Mogadiscio, in Somalia.Almeno 8 i morti e 17 i feriti. Secondo emittenti locali,obiettivo dell'attacco era il personale di sicurezza privato dispiegato presso gli uffici Onu in città. Non è chiaro se personale Onu è rimasto coinvolto nell'attentato. L'attacco è stato rivendicato da militanti Al-Shabaab,precisando che l'azione è stata condotta da un kamikaze a bordo di un'auto. Secondo media locali, la forte esplosione ha investito anche alcuni edifici e distrutto una scuola.

Proprio questa mattina le Commissioni Esteri di Camera e Senato hanno svolto l'audizione dell'ambasciatore d'Italia a Mogasiscio, Alberto Vecchi per ricevere informazioni sulla situazione del Corno d'Africa. - (PRIMAPRESS)