Solstizio d'estate: le dirette web di oggi sino al tramonto osservando le meridiane solari

La meridiana della Basilica di S.Maria degli Angeli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi è la Festa Nazionale del Solstizio d’Estate, che si svolgerà fino al tramonto in diretta web. L’iniziativa nata dalla collaborazione di Rodolfo Calanca (EANweb – Associazione Borgo di Urania), Paolo Conte (Progetto Theia), Alberto Cora (Osservatorio Astrofisico INAF di Torino) ed Enrico Bonfante (Associazione Scientifica Culturale Empiricamente). Per la prima volta si percorrerà̀ on line tutta l’Italia, da nord a sud, all’inseguimento del Sole nei momenti salienti della giornata: l’alba, la culminazione e il tramonto. L’evento potrà̀ essere seguito da chiunque sulla pagina Facebook e il canale YouTube dedicato. Fino al tramonto ci si collegherà via web con oltre 20 luoghi italiani di interesse storico, archeologico e naturalistico dove i raggi del Sole creano scenari particolari che non si verificano in nessun altro momento dell’anno. A commentare gli “attimi fuggenti” del Sole mentre sfiora monumenti, chiese e altri luoghi unici del nostro Paese saranno esperti che racconteranno anche storie affascinanti e poco conosciute di ciascun luogo. All’iniziativa hanno aderito varie istituzioni pubbliche e private tra le quali l’Unione Astrofili Italiani, la SAIt (Società Astronomica Italiana), la Società Italiana di Archeoastronomia e l’Associazione dei Planetari Italiani. https://youtu.be/nLM_way1UeM - https://www.facebook.com/festadelsolstizioestivo/ - (PRIMAPRESS)