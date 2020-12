Smart city: Roma dopo le ciclabili ora azzera anche il canone delle company di car-sharing

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Comune di Roma punta sulla mobilità Smart. Dopo le nuove ciclabili, che dovranno essere ancora metabolizzate dai cittadini romani per il traffico causato dalla riduzione delle careggiate, ora l'amministrazione capitolina riduce i canoni per gli operatori del car sharing. Le company non dovranno più pagare il canone annuale dovuto all’amministrazione per lo svolgimento del servizio sul territorio. Il provvedimento approvato dalla Giunta Capitolina integra e modifica le precedenti linee guida relative al servizio, prevedendo l’abbattimento del canone sia per il 2020 che per il futuro. - (PRIMAPRESS)