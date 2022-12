Ski Magazine, focus neve su Sportitalia nelle località sciistiche del Trentino con interviste a Tomba e Goggia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Pejo, Paganella, Madonna di Campiglio, Folgarida e Marilleva e Passo del Tonale sono le località toccate dalla settima puntata di Ski Magazine, in onda su Sportitalia oggi martedì 20 dicembre alle 22.30. Le località sciistiche del Trentino Alto Adige alla vigilia delle vacanze di Natale, danno il tutto esaurito per le festività di Natale che danno anche il via alla stagione invernale sulle piste della neve.

Tra le voci che animeranno la puntata di Ski Magazine, con la conduzione di Floriano Omoboni, ci sarà il consigliere FISI Pietro Marocco, il campione Alberto Tomba e Sofia Goggia, fresca delle vittorie di St.Moritz nonostante una frattura alla mano.

“Siamo orgogliosi di raccontare da quasi 25 anni, con passione immutata, un territorio meraviglioso - commenta Floriano Omoboni, founder e conduttore di Sportoutdoor.tv -. Ogni puntata ci consente di scoprire la bellezza di regione leader nell'offerta sportiva e del turismo active in ogni stagione dell’anno. Ski Magazine aggiunge Omoboni - è in onda ogni settimana su Sportitalia, Samsung TV Plus , Rakuten TV e un circuito di tv locali con uno share che mostra l'interesse per il settore". - (PRIMAPRESS)