Situazione Ucraina: questa sera incontro di Macron con von der Leyen e Scholz

PARIGI - Il cancelliere tedesco Scholz e la presidente della Commissione europea, von der Leyen questa sera saranno a Parigi per incontrare il presidente francese Macron. Cena di lavoro con rappresentanti degli industriali per discutere di"sovranità economica europea,anche alla luce degli sviluppi in Ucraina",fa sapere l'Eliseo E oggi videoconferenza con i leader di Usa,Canada,Germania,Italia,Giappone,Polo Is,Romania, Ue e Nato"per proseguire il coordinamento"sul conflitto in corso Sulle sanzioni, il premier britannico Johnson ha twittato:Putin deve fallire.