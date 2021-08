Situazione Kabul: le critiche di Trump a Biden e il nuovo discorso in serata del presidente Usa

(PRIMAPRESS) - USA - "Quello che sta accadendo a Kabul è una vergogna per l'America, una macchia per la reputazione e la storia americana". Così l'ex presidente Trump ha attaccato il suo successpre Joe Biden definendo "un terribile errore" quanto deciso dalla Casa Bianca sull'Afghanistan. "Siamo di fronte a un disastro senza precedenti",ha detto aggiungendo come "l'Europa e la Nato non credono più in noi". "Con me l'America era rispettata" e i talebani,"grandi negoziatori e combattenti, non si sarebbero mai sognati di toccare i nostri campi di aviazione"

Intanto Il presidente americano Joe Biden parlerà di nuovo al Paese in serata (le 22 ora italiana) per aggiornare gli americani sugli sviluppi delle operazioni di evacuazione da Kabul,dopo aver ricevuto l'ennesimo briefing alla Casa Bianca dal suo team per la sicurezza nazionale. Lo rende noto la Casa Bianca. Biden farà anche il punto sull'emergenza dell'uragano Henry,che in queste ore si abbatte sulla costa nordorientale degli Stati Uniti e che ha già provocato almeno 10 morti e una trentina di dispersi. - (PRIMAPRESS)