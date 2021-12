Situazione Europa Orientale: Biden sente i paesi di Bucarest 9 dopo il video-colloquio con Putin

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente Usa Biden oggi si sentirà con i Paesi dell'Est europeo che fanno parte della Nato, quelli della cosiddetta iniziativa Bucarest 9, per discutere con loro dopo il colloquio video avuto con il presidente russo Putin e dei timori di una guerra in Ucraina. Biden,spiega la Casa Bianca, "chiamerà i Nove di Bucarest per informarli del colloquio,ascoltare le loro prospettive sulla situazione attuale della sicurezza e sottolineare l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza transatlantica". - (PRIMAPRESS)