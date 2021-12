Situazione baltica: ipotesi di aggressione di Mosca in Ucraina. Blinken (Usa):"Se Putin attacca siamo pronti a reagire"

(PRIMAPRESS) - RIGA (LETTONIA) - "Siamo molto preoccupati per i piani che la Russia ha verso l'Ucraina". Lo ha sottolineato in una conferenza stampa il segretario di Stato Usa, Blinken parlando della situzione baltica. "Ci sono prove" su possibili piani di aggressione da parte di Mosca, ha sottolineato. "Non sappiamo se Putin ha preso la decisione di invadere,ma noi dobbiamo essere preparati a tutte le evenienze.Ma se attacca siamo pronti a reagire". - (PRIMAPRESS)