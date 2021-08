Situazione Afghanistan: colloquio Biden-Draghi per coordinare il personale militare e civile a Kabul

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente Usa, Biden, e il premier Draghi hanno avuto un colloquio telefonico sulla situazione in Afghanistan. Lo ha riferito la Casa Bianca. I due hanno ribadito l'importanza di uno stretto coordinamento tra il loro personale militare e civile a Kabul al lavoro per le evacuazioni. Biden e Draghi "hanno accolto con favore l'opportunità per il G7 di pianificare un approccio comune sull'Afghanistan al summit in formato virtuale dei leader della prossima settimana", si legge nella nota della Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)