Sisma Croazia: sono 8 i morti e decine di feriti rinvenuti sotto le macerie. Petrinja la città più colpita

(PRIMAPRESS) - ZAGABRIA - Sono 8 i morti in Croazia,a seguito del forte terremoto di magnitudo pari a 6.4 che ha investito il Paese nella tarda mattinata di ieri. Decine i feriti,alcuni dei quali gravissimi. Si scava tra le macerie per trovare i dispersi. Il premier, Plenkovic,ha annunciato uno stanziamento di 16 mln per le località colpite, e che aiuti saranno chiesti all'Ue. Il sisma ha avuto epicentro vicino a Petrinja, 50 km a sud-est della capitale, Zagabria. La cittadina è semidistrutta. Danni notevoli anche a Sisak, Glina e nella stessa Zagabria. - (PRIMAPRESS)