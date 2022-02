Siria: raid missilistico israeliano in risposta ad un attacco. Oggi manifestazioni di protesta a Ramallah

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Un raid israeliano in Siria contro siti missilistici in risposta ad attacchi contro il nord del Paese lanciati da quelle postazioni. Lo annuncia l'esercito israeliano. L'agenzia siriana Sana parla di un soldato ucciso e 5 feriti. Tensioni anche in Cisgiordania. Ieri il blitz dell'esercito a Nablus, con 3 palestinesi uccisi e un quarto arrestato. Nel mirino un gruppo di palestinesi ritenuti gli autori degli attacchi delle settimane scorse contro soldati e cittadini israeliani. Oggi previste manifestazioni di protesta a Ramallah. - (PRIMAPRESS)