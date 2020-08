Sindacati scuola: “Le paure per i ritardi accumulati dal governo scaricati su di noi”. La replica alle accuse di Azzolina

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sindacati della scuola replicano alla ministra dell'Istruzione Azzolina, che in un'intervista li aveva accusati di "sabotaggio". Le “scuole riapriranno", a prescindere assicura la ministra. “Accuse infondate e offensive", dice il segretario Cgil Scuola, Sinopoli. “Il motivo vero è che il governo si è mosso in ritardo e non ha fatto abbastanza - continua Sinopoli - ed ora si tenta di scaricare i ritardi sui sindacati”. Dello stesso avviso è la Uil Scuola che parla di "reazione scomposta del ministro, che chiama sabotaggio ciò che non coincide con un suo desiderio". "Attacco insensato" anche per la Cisl Scuola, che parla di "inconcludenza". Gilda denuncia lo "sconcertante e immotivato attacco". A poco più di tre settimane dall’apertura programmata della scuola la ministra sembrerebbe aver sollevato un vespaio per nulla rassicurante per le famiglie. - (PRIMAPRESS)