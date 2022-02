Sileri (Salute): "Da metà febbraio cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto. La circolazione del virus si è abbassata"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ormai la decisione è presa: "Da metà febbraio sarà rimosso l'obbligo delle mascherine all'aperto", a dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri ed aggiunge che prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma per questo è presto parlarne perchè sarà necessaria una fase di transizione". "Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche - ha assicurato Sileri - grazie soprattutto al fatto che abbiamo l'85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa". - (PRIMAPRESS)