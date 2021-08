Siena: a Buonconvento muore una pilota di mongolfiera. Ancora da accertare le cause

(PRIMAPRESS) - SIENA - La pilota di una mongolfiera ha perso la vita sbalzata fuori dal cesto da un'altezza di 10 metri, a Buonconvento, nel Senese. La donna, 40 anni, aveva appena fatto sbarcare dei turisti che aveva accompagnato per un tour panoramico quando per cause non ancora chiare, la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo facendola cadere. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. La mongolfiera è stata sequestrata. - (PRIMAPRESS)