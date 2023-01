Sicurezza su 2 ruote: Confindustria Ancma presenta a Milano il Report Focus 2R

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si terrà lunedì 30 gennaio, a Milano, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, la presentazione della settima edizione del Report Focus2R, l’Osservatorio Nazionale Infrastrutture, Sicurezza e Mobilità per le due Ruote, promosso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) e Legambiente, con la collaborazione di Ambiente Italia. L’indagine fornisce ogni anno una fotografia delle politiche dedicate alla due ruote dai Comuni italiani capoluogo di provincia. Il report, unico in Italia, rende inoltre disponibile un patrimonio di informazioni su piste ciclabili, guardrail, sharing mobility, parcheggi dedicati, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e tanti altri aspetti legati alla mobilità su due ruote forniti direttamente dalle amministrazioni locali. L'appuntamento vedrà inoltre la partecipazione del presidente di Confindustria ANCMA Paolo Magri e di quello di Legambiente Stefano Ciafani.

Al termine della presentazione, seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno gli assessori con deleghe alla mobilità dei comuni di Milano (Arianna Censi), Parma (Gianluca Borghi), Genova (Matteo Campora) e Palermo (Maurizio Carta).