Sicilia, tangenti sanità: Antonino Candela, premiato da Mattarella ed ora agli arresti domiciliari per mazzette

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Chi è Antonino Candela, il coordinatore per l'emergenza Coronavirus in Sicilia arrestato stamane dalla Guardia di Finanza in un’operazione che ha fatto emergere un giro di mazzette? Si tratta di un funzionario che era stato sotto scorta nel 2013 per aver denunciato un tentativo di tangenti per l'acquisto di pannoloni, ed era anche stato premiato dal presidente della Repubblica, Mattarella. Chiamato dal presidente della Regione, Musumeci, a marzo per gestire l’emergenza sanitaria anti-Covid-19 ora è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori avrebbe intascato tangenti per continaia di migliaia di euro. - (PRIMAPRESS)