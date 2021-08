Sicilia: catturato un marocchino ricercato per rapina e stupro in Francia. Stava rientrando in Marocco con le tre figlie

(PRIMAPRESS) - TRAPANI - Un cittadino tunisino, ricercato a livello internazionale, è stato intercettato dai carabinieri di Mazara del Vallo, che gli hanno impedito di lasciare l'Italia per tornare in patria con le tre figlie. In Francia, l'uomo è accusato di una rapina in villa e dello stupro, con tre complici, della padrona di casa. Si è poi reso irreperibile con le bambine e la moglie ha dato l'allarme: il mandato di arresto internazionale è per rapina, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona (delle figlie). - (PRIMAPRESS)