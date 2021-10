Sicilia al voto: la prima volta di Misiliscemi, il neonato comune del trapanese che riunisce 8 frazioni

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Seggi aperti in Sicilia in 42 Comuni, per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali. Sono chiamati al voto oltre 568 mila elettori. Urne aperte dalle 7 alle 22 e domani dalle 7 alle 14. Tra i Comuni più grandi al voto ci sono Vittoria, Alcamo, Caltagirone,Porto Empedocle, Noto, Rosolini. Si vota per la prima volta a Misiliscemi, Comune formato quest'anno, raccogliendo 8 frazioni di Trapani. - (PRIMAPRESS)