Siamao (Oms): “Tutti i paesi avranno una copertura del 20% dei vaccini entro il 2021”. Ma il dato non tranquillizza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nessuno dovrebbe farsi prendere dal panico per avere accesso a un vaccino Covid-19 perché tutti coloro che lo desiderano ne avranno uno, afferma l'Oms. Getta acqua sul fuoco l'Organizzazione mondiale della Sanità per smorzare le preoccupazioni sollevate dal caso Pfizer che ha rallentato la consegna delle dosi vaccinali. "Abbiamo lavorato molto duramente per garantire che tutti i paesi, tutte le popolazioni, abbiano l'opportunità di accedere a questi vaccini",ha detto l' assistente del dg OMS per l'accesso a farmaci,vaccini e prodotti farmaceutici Mariangela Simao,"In tutto il mondo". La campagna mira a garantire vaccini per il 20% della popolazione in ogni paese partecipante entro fine anno. - (PRIMAPRESS)