Si conclude oggi il pellegrinaggio nel Golfo del Papa. Il rientro in Vaticano alle 16,35

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Papa conclude oggi il suo viaggio in Bahrein dopo l'incontro con vescovi, religiosi e laici operatori pastorali. L'incontro di preghiera si terrà per tutta la mattina nella chiesa del Sacro Cuore a Manama, la capitale del Paese. Il Pontefice poi si trasferirà all'aeriporto di Awali dove,dopo la cerimonia di congedo, lascerà l'isola del Golfo alle 13. L'arrivo del volo che porterà Papa Francesco a Roma è previsto per le 16.35, - (PRIMAPRESS)