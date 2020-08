Sgioglimento ghiacciai: Il sorvolo della scuola di pilotaggio Charbonnier Mongolfiere conferma la formazione di crepacci profondi

(PRIMAPRESS) - Courmayeur – L’allerta per il pericolo di grosse croste di ghiaccio nell’area del Monte Bianco nel versante della Val Ferret è ancora rosso. Ormai le abitazioni ed alcune strutture turistiche dell’area sono state già evacuate perché se quelle formazioni del ghiacciaio del Planpincieux dovessero distaccarsi per l’effetto delle alte temperature ci sarebbe un effetto valanga imponente.

Lo scorso anno sul ghiacciaio sotto osservazione erano state messe delle sonde per monitorarne i movimenti e la situazione appariva già compromessa.

A confermarlo sono anche i sorvoli effettuati nella regione dalla scuola di Mongolfiere Charbonnier. “Quello che negli anni passati era un manto compatto di ghiaccio ora si mostra con crepacci profondi che rivelano l’alterazione geomorfologica”. - (PRIMAPRESS)