Sfiducia Bonafede: questa mattina la discussione nell'aula del Senato. Renzi ago della bilancia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inizierà questa mattina (ore 9,30) al Senato la votazione di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La replica del Guardasigilli sarà trasmessa in diretta tv come previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea di Palazzo Madama.

Ieri sia Crimi (M5S) che Del Rio (Pd) avevano avvertito che la sfiducia al ministro della Giustizia sarebbe valsa come una sfiducia al Governo con la conseguenza dell’apertura di una crisi di governo.

Le parole erano sopratutto rivolte al partito di Matteo Renzi (Italia viva) che potrebbe spostare l’ago della bilancia. Senza il suo voto contrario l’opposizione non avrebbe i numeri perché potrebbe esserci anche una parte di Forza Italia non allineata al disegno di rimuovere il ministro dal suo incarico dopo l’ultimo scivolone delle scarcerazioni di boss mafiosi. Al voto contrario andrà anche Emma Bonino con la sua mozione di sfiducia che come lei stessa ha dichiarato non ha nulla a che vedere con giochi di palazzo con il non tanto larvato riferimento a Renzi, ma è la mera valutazione della inadeguatezza di Bonafede in un ruolo che richiede ben altre competenze. Intanto per il ministro è già programmata un'audizione in Commissione Antimafia per domani 21 maggio alle ore 13. - (PRIMAPRESS)