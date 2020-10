Sfida elettorale Usa: la democratica Kamala Harris vince il confronto su Mike Pence

(PRIMAPRESS) - USA - Il confronto faccia a faccia, nel dibattito elettorale che dovrà portare alle elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti, la scorsa notta si è tenuto tra la democratica Kamala Harris ed il vicepresidente Mike Pence. Sono i numeri “due” degli sfidanti ufficiali Trump-Biden.

A Salt Lake City i sondaggi parlano di un 59% di americani che ha apprezzato la democratica Harris nel dibattito contro Pence. Lo rileva un sondaggio di Cnn, aggiungendo che per il 38% degli spettatori è stato Pence ad aggiudicarsi la serata. "Kamala ci hai resi tutti orgogliosi questa sera". Così lo sfidante democratico per la Casa Bianca Joe Biden, commentando la performance della sua candidata vice."Pence sta facendo benissimo! Lei è una macchina di gaffe", ha twittato Trump durante il dibattito.

La risposta al coronavirus di Trump è "stata la più fallimentare" della storia Usa. "Trump e Pence hanno nascosto la pericolosità del virus". Esordisce così la candidata dem alla vicepresidenza,Kamala Harris durante il confronto in tv con il vice di Trump, Pence che replica: "Trump ha messo la salute degli americani al primo posto", mentre Biden e Harris "minano la fiducia" degli americani nel vaccino che "arriverà a fine anno". La conduttrice ha ripreso Pence che cercava di sovrapporsi alla sen. Harris:"Sia rispettoso""Gli americani meritano una risposta da Trump sulle sue dichiarazioni dei redditi":lo ha detto Kamala Harris nel duello tv con Mike Pence. Sull'economia Trump è stato "una catastrofe, una leadership fallimentare" tanto che "avete perso la guerra commerciale con la Cina, ha incalzato la Harris. "Joe Biden invece non l'ha mai combattuta", ha risposto Pence che ha illustrato i risultati ottenuti con la riduzione delle tasse,con la spinta alla produzione energetica e i 2000 mld di aiuti erogati a famiglie e imprese. - (PRIMAPRESS)