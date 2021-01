Settima tappa della Dakar fatale al motociclista francese Pierre Cherpin. Morto per un trauma cranico durante il trasferimento a Lione

(PRIMAPRESS) - LIONE - È morto durante il trasferimento in Francia, verso l'ospedale di Lione, il motociclista francese Pierre Cherpin che aveva subito un fortissimo trauma cranico dopo una caduta durante la settima tappa della Dakar 2021. Lo hanno annunciato gli organizzatori: “Cherpin è deceduto durante il trasferimento in aereo medico tra Jeddah e la Francia a causa delle lesioni subite in una caduta in moto durante la 7a tappa Ha’il - Sakaka del 10 gennaio scorso”. - (PRIMAPRESS)