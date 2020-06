Servizi Scuolabus: l'allarme dei Comuni per il pagamento delle fatture. Pella (FI): "Chiesto un ampliamento del Fondo trasporti pubblici"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’esercizio funambolico dei conti dei Comuni per l’erogazione di servizi allunga le sue ombre sulla prossima ripresa scolastica fissata al 14 novembre. Nei lavori della Commissione Bilancio il Gruppo di Forza Italia, rappresentato da Roberto Pella, ha reso noto di aver spinto per una soluzione che prevedesse delle risorse del Fondo per il trasporto Pubblico.

“Il Decreto Cura Italia - scrive Pella - aveva, in prima battuta, sancito che le fatture relative al servizio scolastico per i mesi di marzo, aprile, maggio dovessero essere saldate ed esigibili. Elemento che naturalmente avrebbe compromesso enormemente i bilanci comunali, dal più piccolo al più grande, a fronte di un servizio peraltro non effettuato. Con l’attuale Decreto Rilancio, invece, si ottiene l’effetto opposto nei confronti degli Enti che abbiano appaltato tale servizio. Al fine di evitare contenziosi dovuti alla finestra di validità tra i due Decreti e di prevenire il fallimento di alcune aziende che, da settembre, non sarebbero più in grado di assicurare il servizio si era proposta una soluzione di medio termine che avrebbe contemperato le esigenze di entrambe le parti cui il Governo ha dato parere contrario. Tuttavia - prosegue la nota del forzista Pella - le ragioni sono state ascoltate e comprese, in particolare dalla Viceministro Laura Castelli, che ringrazio, la quale mi ha assicurato che sarà rimpinguato il Fondo per il trasporto pubblico locale prevedendo adeguate risorse direttamente versate alle aziende del comparto che svolgano il servizio del trasporto scolastico. - (PRIMAPRESS)