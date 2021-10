Serial Killer, preso l’uomo afroamericano che avrebbe ucciso tre donne anziane a Brooklyn

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il serial killer della porta accanto è stato arrestato a New York dopo averla fatta franca per anni e aver seminato terrore a Woodson House, a Brooklyn. L'omicida è un uomo di colore di 66enne, spacciatore di droga. Le vittime a lui attribuite sono tre, tutte donne. Due vivevano allo stesso piano di un edificio abitato soprattutto da anziani e afroamericani/ispanici. Le donne uccise: una di 88 anni accoltellata alla gola, una 83enne e una 78enne strangolate. Ma si indaga anche su altri decessi. - (PRIMAPRESS)