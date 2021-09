Sergio Cammariere in concerto a Ravello per un fuoriprogramma nella "città della musica"

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - Un fuoriprogramma riporta la musica a Ravello dopo la conclusione del Festival. Sabato 4 settembre (ore 21.15) in Piazza Duomo, è il cantautore Sergio Cammariere a salire sul palco della "città della musica". Cammariere sarà accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso per un concerto che riproporrà al pubblico non solo i brani più amati del cantautore calabrese ma anche nuove creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione assieme ai pezzi dell’ultimo lavoro discografico dal titolo “La Fine di tutti i guai”. Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo perduto”, “Via da questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia de “Dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera. - (PRIMAPRESS)