Sequestro: una ragazza di 21 anni è stata liberata dalla Polizia. Un egiziano l'aveva rinchiusa in casa da 4 mesi

(PRIMAPRESS) - BARI - Una 21enne è stata sequestrata, violentata e tenuta segregata da 4 mesi dall'uomo che l'aveva ospitata. E' accaduto a Bari e la vicenda è stata scoperta grazie a un controllo anti-Covid. Richiamato perché senza mascherina, il sequestratore si è innervosito ed è stato perquisito. Un coltello in tasca e gli agenti di Ps hanno controllato a casa. Porta chiusa da lucchetto, finestre oscurate, la ragazza segregata senza telefonino da dicembre, incinta. Lui, egiziano, regolarmente in Italia ma con precedenti, è ora in carcere. - (PRIMAPRESS)