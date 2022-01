Sequestro Sinagoga Texas: liberati gli ostaggi e ucciso Malik Faisal Akram, un britannico di 44 anni

(PRIMAPRESS) - TEXAS - Si è conclusa con un intervento di una squadra speciale dell'FBI che ha ucciso il sequestratore della Sinagoga di Colleyville e la liberazione del Rabbino e di due ostaggi. Il sequestratore era Malik Faisal Akram, un cittadino britannico di 44 anni, come l'uomo che aveva tenuto inizialmente quattro persone in ostaggio in una sinagoga del Texas in una situazione di stallo di un'ora sabato prima che una squadra di soccorso entrasse nell'edificio e uccidesse il sospetto.



"Le preghiere hanno risposto. Tutti gli ostaggi sono vivi e al sicuro", ha twittato il governatore Greg Abbott circa 20 minuti dopo che un grande scoppio e spari sono stati sentiti in direzione della sinagoga.

La risoluzione è arrivata quasi 11 ore dopo che Akram è entrato nella sinagoga mentre trasmetteva in streaming il suo servizio mattutino del Sabbath su Facebook e Zoom intorno alle 11 di sabato, ha detto il capo della polizia di Colleyville Michael Miller. Il live streaming sembrava catturare parte dell'incidente prima che fosse rimosso.

Quattro persone, tra cui il rabbino Charlie Cytron-Walker, furono inizialmente prese in ostaggio. Un ostaggio, un uomo, è stato rilasciato illeso intorno alle 17:00, il sergente di polizia di Colleyville. ha detto Dara Nelson. - (PRIMAPRESS)