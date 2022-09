Sequestro Mar-a-lago: nuova rivelazione del WP. Tra i documenti nella casa di Trump anche materiale nucleare top secret

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il Washington Post apre un nuovo capitolo nei segreti delle carte sequestrate nella casa dell'ex presidente USA, Donald Trump nella sua casa californiana di Mar-a-lago. Secondo una ricostruzione del giornale, tra i documenti sequestrati nella residenza, ce n'è anche uno che descrive le difese militari di un governo straniero, comprese le sue capacità nucleari. Alcuni di questi documenti, inoltre, dettagliano operazioni top secret Usa che ufficialmente sono custodite in una struttura sicura con un marines che registra gli accessi. Ma in questo caso sarebbero stati ritrovati oltre 18mesi dopo la fine del mandato di Trump in un luogo non custodito. - (PRIMAPRESS)