Senza dimora: Roma crea oltre 1200 posti per il ricovero degli homeless nel periodo invernale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso dell’homeless nigeriano trovato morto per il freddo nei giorni scorsi lungo il colonnato di Piazza San Pietro a Roma e le parole dure di Papa Francesco per chi “dimentica” i più fragili, ha dato un’accelerazione al progetto avviato da Roma Capitale per l’attivazione di oltre 1200 posti di accoglienza per il supporto a persone senza dimora. “I posti di accoglienza, sono stati realizzati realizzati con finanziamenti mirati al supporto di persone senza dimora nel periodo dal clima più rigido dell’anno”, ha dichiarato l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. Poco prima della vigilia di Natale, Papa Francesco aveva fatto aprire un ambulatorio per le cure mediche ai senzatetto. - (PRIMAPRESS)