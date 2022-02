Sentenza statuto M5S, Grillo: "Situazione complicata. Promuoverò un confronto anche con Conte"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sentenza piovuta ieri dal Tribunale di Napoli che ha sospeso lo Statuto del M5S e la nomina a leader di Giuseppe Conte, ha creato un terremoto all'interno del giò sconquassato movimento per i regolamenti di conti dopo le elezioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Via social è arrivato il commento del garante Grillo. Con la sentenza di Napoli "ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata", scrive Grillo. "In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Conte", conclude. E Conte lo rilancia via web. - (PRIMAPRESS)