Sentenza Ruby Ter: Silvio Berlusconi più 20 assolti con formula piena. Karima: "Ora posso tornare alla mia vita"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Silvio Berlusconi assolto nel processo per corruzione in atti giudiziari del Ruby Ter. Assoluzione piena per Berlusconi nella sentenza letta dai magistrati del Tribunale di Milano pronunciando la formula: "il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto una condanna a 6 anni. I 29 imputati sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione. Oltre a Berlusconi, assolte perché "il fatto non sussiste" anche Karima El Mahroug e 20 giovani ex ospiti delle serate ad Arcore. Le accuse a vario titolo erano oltre che di corruzione erano anche per falsa testimonianza. Soddisfazione da parte dei legali del Cavaliere che hanno sottolineato l'estraneità piena ai fatti attribuiti in tre processi che hanno impegnato 11 anni. Ma soddisfazione da parte della stessa Karima (Ruby) che ha voluto ancora una volta ribadire, come aveva da tempo dichiarato, che non esisteva un caso Ruby: "Ora posso tornare normalmente alla mia vita" ha detto la ragazza originaria del Marocco ora 31enne. - (PRIMAPRESS)