Sentenza Navalny: le prime reazioni dal mondo alla condanna di tre anni di carcere

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La sentenza del Tribunale di Mosca che ha condannato l’attivista politico Navalny per precedenti reati in un processo del 2014, ha già fatto scattare le reazioni di diversi paesi che ne chiedono la scarcerazione. Navalny dovrà scontare interamente in carcere la condanna inflitta nel 2014. Tre anni e mezzo, ridotti a due anni e otto mesi perché l’imputato aveva già trascorso 10 mesi ai domiciliari. - (PRIMAPRESS)