Sentenza Mastropietro: confermata la condanna all’ergastolo per Oseghale. Mamma Pamela: “Giustizia per una barbarie”

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Si è chiusa con una sentenza di ergastolo anche in Appello il caso dell'uccisione di Pamela Mastropietro. La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale,accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro, a Macerata, nel 2018. In Aula, la pronuncia della sentenza è stata accompagnata dagli applausi.

Il processo d'Appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale. E' stato trasmesso a Perugia per questioni procedurali,dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna per omicidio. La madre di Pamela ha commentato la sentenza: "Ergastolo senza sconti di pena per una barbarie. Ma fuori ci sono altri mostri". - (PRIMAPRESS)