Senato USA: Warnock è il primo afroamericano democratico del Sud ad andare a Washington

(PRIMAPRESS) - GEORGIA - Raphael Gamaliel Warnock, 51 anni, è il primo senatore democratico afroamericano eletto al Senato in Georgia e solo l’undicesimo nella Storia americana, il primo democratico nel Sud. Nell’attuale Senato siederà con due colleghi afroamericani. Il discorso della vittoria: «La mano 82enne che coglieva il cotone è andata alle urne per scegliere il suo più giovane figlio e condurlo a Washington».

Warnock ha ricordato le origini umili nel suo discorso: undicesimo di dodici figli, è cresciuto nelle case popolari di Savannah, Georgia. Oggi ha fatto la Storia, diventando il primo afroamericano mai eletto al Senato in questo Stato del profondo Sud. Prima di Warnock ci sono stati 10 senatori neri nella Storia americana. Il primo, repubblicano del Mississippi, fu Hiram Rhodes Revels nel 1870. L’ultima Kamala Harris, eletta in California nel 2016, che lascia il seggio per diventare vicepresidente. Warnock è il primo senatore del partito democratico eletto nel Sud. Siederà al Senato con altri due colleghi afroamericani: Tim Scott, repubblicano della South Carolina, e e Cory Booker. - (PRIMAPRESS)