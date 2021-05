Senato: oggi in aula le misure a sostegno di lavoratori con figli in Dad e ad imprese territoriali

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ iniziata questa mattina 5 maggio, nell’Aula del Senato, la discussione sui disegni di Conversione in legge, delle misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (già approvato dalla Camera dei deputati). Ed inoltre la Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021 in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. - (PRIMAPRESS)