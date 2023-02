Segreteria Pd: il vantaggio di Bonaccini sull’ex ‘Sardina’ Schlein. Domenica 26 le primarie in piazza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il tempo per l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico sta per scadere. Domenica 26 febbraio si terranno le primarie per scegliere nelle piazze d'Italia il successore di Enrico Letta. Dopo il voto nelle sezioni di 151mila iscritti dem, la corsa alla segreteria si è ridotta due soli candidati Stefano Bonaccini e Elly Schlein mentre escono dalla competizione Cuperlo e De Micheli, terzo e quarta con il 7,9% e il 4,2% dei voti. Il governatore dell'Emilia Romagna ha raggiunto il 52,8% contro il 34,8% della deputata ed ex appartenente al movimento delle "Sardine" Schlein. - (PRIMAPRESS)