Sedazione profonda: l’ex deputato Antonio La Forgia morto dopo tre giorni del percorso contro il tumore

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - L'ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Antonio La Forgia è morto dopo tre giorni di sedazione profonda. Si tratta di un percorso scelto dallo stesso La Forgia il quale era affetto da un tumore da un anno e mezzo. Aveva 78 anni. Mariachiara Risoldi, moglie di La Forgia, in una lettera spiega che la malattia del marito provocava dolori non contenibili con la terapia antalgica e conclude: "Quello che la legge non contempla è la possibilità di mettere fine alla propria vita in breve tempo". - (PRIMAPRESS)