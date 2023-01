Secondo covo Matteo Messina Denaro: è della madre del geometra Bonafede l'alias del Boss

(PRIMAPRESS) - PALERMO - L'immobile sequestrato come secondo covo attribuito alla latitanza di Matteo Messina Denario è della madre di Andrea Bonafede, la persona che avrebbe prestato nome e documento al boss. Bonafede, il geometra 59enne è indagato per aver ceduto la sua identità. Nel carcere palermitano Pagliarelli è in corso l'interrogatorio per la convalida del fermo di Giovanni Luppino, che ha accompagnato il boss in clinica il giorno dell'arresto del boss. Nell'udienza che si terrà a Caltanissetta sulle stragi del 92, Messina Denaro è imputato ed è possibile che sarà allestita una videoconferenza anche se il legale d'ufficio assegnato a Matteo Messina Denaro non è stata data ancora nessuna informazione anche se ora ad occuparsi del caso sarà la nipote del boss, l'avvocata Lorenza Guttadauro. - (PRIMAPRESS)