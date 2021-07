Scuole, i presidi (Anp): "Serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Bisogna andare oltre le ipotesi sul Green Pass a scuola. Per riaprire gli Istituti in presenza e in totale sicurezza serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico". E' quanto chiede l'Anp, l'Associazione nazionale presidi, che domani andrà al ministero. "La prossima settimana vedremo il ministro Bianchi e riferiremo anche a lui le nostre posizioni sul vaccino ai Prof". "In questo modo non bisognerebbe applicare il distanziamento che necessita invece della disponibilità di spazi", precisano i presidi delle scuole. - (PRIMAPRESS)