Scuole Austria, Polashek (Istruzione): “Docenti in classe anche se postivi ma asintomatici con mascherina”

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Gli insegnanti positivi al Covid-19 che saranno privi di sintomi e in grado di insegnare potranno essere in aula, indossando la mascherina Ffp2. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzio e austriaco, Polaschek, precisando che "se dovesse arrivare una variante altamente contagiosa, il regolamento andrà rivisto". L'argomento ha sollevato un dibattito con il sindacato degli insegnanti che si è detto preoccupato per una iniziativa che potrebbe creare possibili focolai di trasmissione del virus. - (PRIMAPRESS)