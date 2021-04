Scuole aperte: torna il problema trasporti sollecitato da Fedriga, il presidente della Conferenza Regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia e con un cambio di governo, resta ancora centrale la polemica della riaperture delle scuole ma con il problema dei trasporti che restano i maggiori responsabili della trasmissione del virus per le condizioni di affollamento. Ora, a tornare sulla’argomento, come una specie di orologio a carica, ogni volta che si parla di riaperture totali, è il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga che annuncia un incontro col governo in settimana sul problema degli orari di entrata e uscita delle scuole. "Con le attuali dotazioni non siamo in grado di rispondere a un'utenza riportata al 100%",bisogna "agire sullo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita delle scuole"."Con l'apertura al 50% ci si era già spinti a un buon punto",ha continuato il presidente. - (PRIMAPRESS)